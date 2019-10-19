Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları!

Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldiği. Başladığı skorla 0-0 sonuçlanan karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası iki cepheden de karşılaşmaya dair değerlendirmeler geldi. İşte o açıklamalar...

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:12 Güncelleme: 19.10.2019 23:25
Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Başkent ekibi Ankaragücü'ne konuk oldu.

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Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları!

Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken ev sahibi ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları!

Mücadele sonrası Ankaragücü ve Beşiktaş cephesinden birçok isim değerlendirmelerde bulundu.

Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları!

İŞTE MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...

Ankaragücü-Beşiktaş maç sonu açıklamaları!

Pinto: Beşiktaş agresif oynadı ama biz onlara cevap vermeyi başardık. Savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk. Beşiktaş büyük bir ekip, bunun bilincindeydik. Sonuna kadar savaştık, 1 puan için mutluyuz.

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