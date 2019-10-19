Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz şoku! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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'ta maçı öncesi şoku!

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!

'in 9. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta şoku yaşanıyor. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan golcü oyuncu 90 dakikayı tamamlayamadı.

'ta sakatlıktan yeni çıkan 'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 21:52
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