Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Burak Yılmaz şoku!
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan golcü oyuncu 90 dakikayı tamamlayamadı.
Beşiktaş'ta sakatlıktan yeni çıkan Burak Yılmaz'dan kötü haber. Tecrübeli yıldız, Ankaragücü -Beşiktaş mücadelesinin 66. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Burak Yılmaz yerine maça Umut Nayir dahil oldu. Deneyimli forvet, sakatlığını atlatmasının ardından milli takımda forma şansı bulmuştu. Burak Yılmaz'ın durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
- 19.10.2019
- Güncelleme: 19.10.2019 21:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
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