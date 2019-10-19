Toroğlu'ndan flaş Ljajic yorumu!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ankaragücü - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Tuhaf bir maç izliyoruz, maçın kalitesi çok kötü, mücadele eh işte. Ljajic geldiği günden beri formu hiç yukarı çıkmadı." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...
- Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajlar ifşa oldu! Açıklama geldi
- İşte Başakşehir ve Beşiktaş'ın gruplarında puan durumu! Avrupa Ligi...
- Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Abdullah Avcı'dan sert tepki
- Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! İşte Avcı'nın Gazişehir 11'i
- İşte Slovan Bratislava-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri
- Quaresma'dan Fikret Orman'a ağır sözler! 'Verdiği çek karşılıksız çıktı'
- İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.