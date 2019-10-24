Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!

Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup hatalı bir geri pası yaparak takımın gol yemesine sebep oldu. Beşiktaşlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'un yaptığı basit pas hatası ve genel olarak sergilediği vasat performans sebebiyle 27 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte siyah-beyazlıların o yorumları...
24 Ekim 2019 Perşembe 22:02 Güncelleme: 24.10.2019 22:02
Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!

İşte sosyal medyada 27 yaşındaki futbolcu için konuşulanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!
Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!
Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!
Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!
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