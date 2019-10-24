Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk etti. Siyah-beyazlı takımda Oğuzhan Özyakup hatalı bir geri pası yaparak takımın gol yemesine sebep oldu. Beşiktaşlı taraftarlar Oğuzhan Özyakup'un yaptığı basit pas hatası ve genel olarak sergilediği vasat performans sebebiyle 27 yaşındaki futbolcuya sosyal medyada büyük tepki gösterdi. İşte siyah-beyazlıların o yorumları...

24 Ekim 2019 Perşembe 22:02 Güncelleme: 24.10.2019 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





