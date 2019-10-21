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21 Ekim 2019, Pazartesi
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'ta ezici farkla başkan seçildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ezici farkla başkan seçildi

Ve 'ta sonucu merakla beklenen başkanlık seçimi dün gerçekleşti. ve ile yarışan , geçerli 8 bin 529 oyun 5 bin 9’unu alıp rakiplerine ezici fark attı.

8 bin 644 üyenin oy kullandığı seçimde , ve yarıştı. Krem renkli zarfla yarışan Çebi, toplam 5 bin 9 oy alarak rakiplerine ezici bir fark attı. 2000'li yılların en yüksek katılım oranının sağlandığı 20 sandıkta gerçekleştirildi. Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, Hürser Tekinoktay ise 537 oy topladı. Bu sonuçla Çebi, siyahbeyazlı kulübün 34. başkanı seçildi.

BEŞİKTAŞ'IN ŞEREFİ BİZE EMANET
Çebi başkanlığının kesinleşmesinden sonra kürsüye gelip yönetim kurulundaki isimleri tek tek sahneye çağırdı. 'ın yeni 1 numarası yaptığı açıklamada "Beşiktaş Genel Kurulu, 'bindirilmiş kıtalar' olmadığını bugün herkese göstermiştir! Önümüz aydınlık, Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Size söz veriyoruz. Herkesin birbirine sarıldığı, birlik beraberlik içinde yürüdüğü Beşiktaş için mücadele edeceğiz" dedi.

2012'DE YÖNETİME GİRMİŞTİ
1959 Trabzon doğumlu olan iş adamı Çebi, 2012'den beri Beşiktaş yönetiminde görev almaktaydı. Çebi Ekonomi mezunu.

AVCI KALACAK
Çebi, Avcı ile ilgili kararını da hemen açıkladı ve şunları söyledi: Ocak ayına kadar ile tartışmasız devam edeceğim. Bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak-hukuk tanımalıyız.

7. SANDIK İKİ KEZ SAYILDI
7. sandıkta oy sayma işlemi iki kez gerçekleşti. Sayım bittikten sonra itiraz edildi. Bu nedenle tekrar sayıma geçildi. Yenilenen işlem sonrasında Ahmet Nur Çebi'ye 253, Serdal Adalı'ya 177 oy çıktı. Tekinoktay 20 oy aldı. Öte yandan Adalı'nın oy kullandığı 10 numaralı sandıkta da Çebi kazandı. Çebi 186, Adalı ise 172 oy aldı.

KASAPOĞLU KUTLADI
Sonuçların kesinleşmesinin ardından Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çebi'yi tebrik etti. Kasapoğlu "Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum" dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray da Çebi için kutlama mesajı paylaşıp "Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına başarılar diliyoruz" denildi.

ADALI: KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN
Serdal Adalı, camianın isimlere bakmadan her zaman başkana destek olması gerektiğini söyledi. Twitter'dan Çebi'yi kutlayan Adalı, "Başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanan üyelerimize teşekkür ederim, kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.

ÜYELERİ KAPIDA KARŞILADILAR
Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladılar. Çebi, Adalı ve Tekinoktay, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere 'hoş geldiniz' dedi ve kongrenin başlamasını beklediler.

SEVE SEVE YARDIM EDERİM
Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay da Çebi'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Tekinoktay, "Sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş oldu. Yeni başkanımızı kutluyorum. Benden ne zaman yardım istenirse seve seve Beşiktaş'a hizmet etmek için hazır olacağım. Benim isteğim bu kulübe hizmet etmek. İster başkan ister taraftar olsun" dedi.

'KONUŞMA' ANLAŞMAZLIĞI
Çebi ve Adalı seçim öncesi herhangi bir konuşma yapmayacağını beyan ettiler ve buna ilişkin protokol imzalandı. Ancak diğer aday Hürser Tekinoktay konuşma yapmak istedi. Bunun üzerine önce Çebi ardından da Adalı birer konuşma yaptılar ve mutabakat da bozulmuş oldu. Son olarak Tekinoktay konuştu.

SANAT DÜNYASI SANDIK BAŞINDA
Seçime sanat ve iş dünyasından da yoğun katılım oldu. Şarkıcı , , oyuncu gibi isimler sandık başına geldi. Ayrıca kulübün eski oyuncu ve teknik direktörlerinden , Ali Gültiken, , Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Ali Eren Beşerler de oy kullanan isimler arasındaydı.

İŞTE YENİ YÖNETİM

AHMET NUR ÇEBİ
D.TARIHI: 1959
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

ENİS ULUSOY
D.TARIHI: 1981
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

BERKAN GOCAY
D.TARIHI: 1967
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

HAKAN DALTABAN
D.TARIHI: 1967
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

UMUT ŞENOL
D.TARIHI: 1978
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

ALİ EFE BEZCİ
D.TARIHI: 1990
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Mimar

FIRAT FİDAN
D.TARIHI: 1979
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Mühendis

BİLGEHAN SÜRMEN
D.TARIHI: 1969
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

ADNAN DALGAKIRAN
D.TARIHI: 1962
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Sanayici

KEMAL ERDOĞAN
D.TARIHI: 1970
EĞITIMI: Üniversite

MESUT URGANCILAR
D.TARIHI: 1967
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Mimar

EMRE KOCADAĞ
D.TARIHI: 1983
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

ERDAL TORUNOĞULLARI
D.TARIHI: 1964
EĞITIMI: Yüksek Okul MESLEĞI: İş adamı

FATİH HAKAN AVŞAR
D.TARIHI: 1974
EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

  1. 21.10.2019
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