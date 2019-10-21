Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ezici farkla başkan seçildi

8 bin 644 üyenin oy kullandığı seçimde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay yarıştı. Krem renkli zarfla yarışan Çebi, toplam 5 bin 9 oy alarak rakiplerine ezici bir fark attı. 2000'li yılların en yüksek katılım oranının sağlandığı seçim 20 sandıkta gerçekleştirildi. Serdal Adalı 2 bin 983 oy alırken, Hürser Tekinoktay ise 537 oy topladı. Bu sonuçla Çebi, siyahbeyazlı kulübün 34. başkanı seçildi.



BEŞİKTAŞ'IN ŞEREFİ BİZE EMANET

Çebi başkanlığının kesinleşmesinden sonra kürsüye gelip yönetim kurulundaki isimleri tek tek sahneye çağırdı. Beşiktaş'ın yeni 1 numarası yaptığı açıklamada "Beşiktaş Genel Kurulu, 'bindirilmiş kıtalar' olmadığını bugün herkese göstermiştir! Önümüz aydınlık, Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Size söz veriyoruz. Herkesin birbirine sarıldığı, birlik beraberlik içinde yürüdüğü Beşiktaş için mücadele edeceğiz" dedi.



2012'DE YÖNETİME GİRMİŞTİ

1959 Trabzon doğumlu olan iş adamı Çebi, 2012'den beri Beşiktaş yönetiminde görev almaktaydı. Çebi Marmara Üniversitesi Ekonomi mezunu.



AVCI KALACAK

Çebi, Avcı ile ilgili kararını da hemen açıkladı ve şunları söyledi: Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim. Bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak-hukuk tanımalıyız.



7. SANDIK İKİ KEZ SAYILDI

7. sandıkta oy sayma işlemi iki kez gerçekleşti. Sayım bittikten sonra itiraz edildi. Bu nedenle tekrar sayıma geçildi. Yenilenen işlem sonrasında Ahmet Nur Çebi'ye 253, Serdal Adalı'ya 177 oy çıktı. Tekinoktay 20 oy aldı. Öte yandan Adalı'nın oy kullandığı 10 numaralı sandıkta da Çebi kazandı. Çebi 186, Adalı ise 172 oy aldı.



KASAPOĞLU KUTLADI

Sonuçların kesinleşmesinin ardından Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çebi'yi tebrik etti. Kasapoğlu "Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum" dedi. Fenerbahçe ve Galatasaray da Çebi için kutlama mesajı paylaşıp "Sayın Çebi ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına başarılar diliyoruz" denildi.



ADALI: KAZANAN BEŞİKTAŞ OLSUN

Serdal Adalı, camianın isimlere bakmadan her zaman başkana destek olması gerektiğini söyledi. Twitter'dan Çebi'yi kutlayan Adalı, "Başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanan üyelerimize teşekkür ederim, kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.



ÜYELERİ KAPIDA KARŞILADILAR

Olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladılar. Çebi, Adalı ve Tekinoktay, birbirlerine başarı diledikten sonra, genel kurula gelen üyelere 'hoş geldiniz' dedi ve kongrenin başlamasını beklediler.



SEVE SEVE YARDIM EDERİM

Başkan adaylarından Hürser Tekinoktay da Çebi'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Tekinoktay, "Sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş oldu. Yeni başkanımızı kutluyorum. Benden ne zaman yardım istenirse seve seve Beşiktaş'a hizmet etmek için hazır olacağım. Benim isteğim bu kulübe hizmet etmek. İster başkan ister taraftar olsun" dedi.



'KONUŞMA' ANLAŞMAZLIĞI

Çebi ve Adalı seçim öncesi herhangi bir konuşma yapmayacağını beyan ettiler ve buna ilişkin protokol imzalandı. Ancak diğer aday Hürser Tekinoktay konuşma yapmak istedi. Bunun üzerine önce Çebi ardından da Adalı birer konuşma yaptılar ve mutabakat da bozulmuş oldu. Son olarak Tekinoktay konuştu.



SANAT DÜNYASI SANDIK BAŞINDA

Seçime sanat ve iş dünyasından da yoğun katılım oldu. Şarkıcı Mustafa Sandal, Murat Boz, oyuncu Nuri Alço gibi isimler sandık başına geldi. Ayrıca kulübün eski oyuncu ve teknik direktörlerinden Rıza Çalımbay, Ali Gültiken, Ziya Doğan, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Ali Eren Beşerler de oy kullanan isimler arasındaydı.

İŞTE YENİ YÖNETİM



AHMET NUR ÇEBİ

D.TARIHI: 1959

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



ENİS ULUSOY

D.TARIHI: 1981

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



BERKAN GOCAY

D.TARIHI: 1967

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



HAKAN DALTABAN

D.TARIHI: 1967

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



UMUT ŞENOL

D.TARIHI: 1978

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



ALİ EFE BEZCİ

D.TARIHI: 1990

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Mimar



FIRAT FİDAN

D.TARIHI: 1979

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Mühendis



BİLGEHAN SÜRMEN

D.TARIHI: 1969

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



ADNAN DALGAKIRAN

D.TARIHI: 1962

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Sanayici



KEMAL ERDOĞAN

D.TARIHI: 1970

EĞITIMI: Üniversite



MESUT URGANCILAR

D.TARIHI: 1967

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: Mimar



EMRE KOCADAĞ

D.TARIHI: 1983

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı



ERDAL TORUNOĞULLARI

D.TARIHI: 1964

EĞITIMI: Yüksek Okul MESLEĞI: İş adamı



FATİH HAKAN AVŞAR

D.TARIHI: 1974

EĞITIMI: Üniversite MESLEĞI: İş adamı

