Erman Toroğlu: Fikret Orman kaçarak gitti!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Fikret Orman'ın açıklama yapması lazımdı. Bunları bunları yaptım demesi lazımdı, kaçarak gitti." ifadelerini kullandı.
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