Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu! "Geçen seneden tek farkı..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Fenerbahçe daha iyi futbol oynamıyor, daha kötü de oynamıyor ama iyi mücadele etmeye çalışıyorlar. Geçen sene kaçak oynuyorlardı. Şimdi bozmaya da oynuyorlar o avantaj." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Süper Lig ekipleri Mehmetçiğin yanında
- Futbol otoriteleri derbi maçlarını masaya yatırdı
- Giuliano Terraneo Fenerbahçe'yi yakıp gitti! Çıldırtan detay...
- Vedat Muriç'ten son dakika transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye tarihi para...
- Fenerbahçe'de şok transfer beklentisi!
- F.Bahçe'de şok gelişme! 7 isimle yollar ayrılıyor
- Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a isyan! 'Biz böyle daha çok Merih'ler kaybederiz'
- Mesut Özil transferinde flaş gelişme! Bir adım daha yaklaştı...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.