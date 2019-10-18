Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla kazandı ve puanını 13'e yükseltti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
18 Ekim 2019 Cuma 22:45
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Süper Lig'in 8. haftasında perde Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasıyla açıldı.
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Türk TelekomStadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı Florin Andone'nin 21 ve 42'de attığı gollerle sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle kapandı.
Oyuna 46. dakikada dahil olan Kone, 69'da farkı 1'e indirirken, 74'deRyanBabel farkı tekrar 2'ye yükseltti.
Deplasman ekibi 84'te Erdoğan Yeşilyurt ile skoru 3-2'ye getirirken, kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı ve puanını 13'e çıkarttı.