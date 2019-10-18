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18 Ekim 2019, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'de 8. hafta açılış maçında Galatasaray Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla kazandı ve puanını 13'e yükseltti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
18 Ekim 2019 Cuma 22:45
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Süper Lig'in 8. haftasında perde Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasıyla açıldı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı Florin Andone'nin 21 ve 42'de attığı gollerle sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle kapandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Oyuna 46. dakikada dahil olan Kone, 69'da farkı 1'e indirirken, 74'de Ryan Babel farkı tekrar 2'ye yükseltti.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

Deplasman ekibi 84'te Erdoğan Yeşilyurt ile skoru 3-2'ye getirirken, kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı ev sahibi ekip kazandı ve puanını 13'e çıkarttı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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