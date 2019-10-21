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21 Ekim 2019, Pazartesi
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-Braga maçı biletleri satışa çıktı

Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı

'ın 'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park’ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.

MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL

  1. 21.10.2019
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