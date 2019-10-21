Beşiktaş-Braga maçı biletleri satışa çıktı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'inde perşembe günü sahasında oynayacağı Braga maçının biletleri satışa sunuldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Park’ta Portekiz ekibi Braga ile karşılaşacak. Saat 19.55'te başlayacak olan bu zorlu müsabakanın biletleri de satışa sunuldu.
MÜCADELENİN BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:
1. Kategori 265TL
2. Kategori 250TL
3. Kategori 225TL
4. Kategori 215TL
5. Kategori 180TL
6. Kategori 165TL
7. Kategori 110TL
8. Kategori 100TL
VIP: 750TL
1903 A-E: 750TL
1903 B-D: 825TL
1903 C: 875TL
- 21.10.2019
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Avcı sahip çıktı
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal hoca son 2 şansın.braga ve galata maçları.bunlardan 3 er puan alamazsan gidersin
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık
Toplam 1
Yorum
savaş Çebi başarılı olacaktır.Tüm Borçları da kapatacaktır.İyi transferler yapacağımdan kuşkum yok.Acvıyada Ocak ayına kadar süre vermiştir.Hayırlısı olsun
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Kayserispor'da maç öncesi büyük kriz!
Toplam 1
Yorum
yerli iki tane yerli koyun
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