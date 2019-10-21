Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu, "Çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" dedi.
Yorucu geçen sürecin ardından güzel bir sonuç aldıklarını belirten Torunoğulları, "Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı, bundan sonra biz de üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
"İÇERİYİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"
Kulübün mali yapısıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Torunoğulları, "İçeriyi görmemiz gerekiyor. Tabii ki o enerji var ki geldik. Taraftarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık iştirak ettikleri için, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır" dedi.
- 21.10.2019
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Avcı sahip çıktı
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Yorum
savaşan kartal hoca son 2 şansın.braga ve galata maçları.bunlardan 3 er puan alamazsan gidersin
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Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman: Birliği sağlayamadık
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savaş Çebi başarılı olacaktır.Tüm Borçları da kapatacaktır.İyi transferler yapacağımdan kuşkum yok.Acvıyada Ocak ayına kadar süre vermiştir.Hayırlısı olsun
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Kayserispor'da maç öncesi büyük kriz!
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yerli iki tane yerli koyun
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