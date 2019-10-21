Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz

Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz

'ın yeni başkanı 'nin yönetiminde yer alan , "Finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar 'Beşiktaşlılık' mefhumu, değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz" dedi.

, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu. , 'a hayırlı olmasını dilediğini söyleyen Urgancılar, "Umarım bundan sonra en iyisini yaparız. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın önünde çok zorlu bir süreç var. Özellikle finansal açıdan büyük açmazlarımız var; işin manevi tarafında küslükler ve dargınlıklar var. Tekrar 'Beşiktaşlılık' mefhumu, değerleri üzerinde yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Tüm camiaya ve Beşiktaş'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ZOR DÖNEMLERE ALIŞKINIZ"

Zor dönemlere alışkın olduklarını belirten Urgancılar, şöyle konuştu:
"Feda dönemi de böyle bir dönemdi. Galiba şimdi işimiz biraz daha zor. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Camiamızın tüm kesimlerine, taraftarlarımıza, kongre üyelerimize bu süreçte çok ihtiyacımız var. Beraber olmayı becerebilirsek, başarılı olacağımıza eminim."

"ÜSTÜNKAYA - SEBA YARIŞINDAN BU YANA İLK"

Beşiktaş'ta Mehmet Üstünkaya ve arasındaki başkanlık yarışından bu yana ilk defa iktidarın kaybettiğini kaydeden Mesut Urgancılar, "Üstelik 20-0 gibi bir sonuçla kaybetti. Buna bazıları dip dalga diyor ama açıkçası bizim kendi adımıza beklediğimiz bir sonuçtu. Beşiktaş için hayırlı olsun" dedi.

  1. 21.10.2019
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