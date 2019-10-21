Beşiktaş'ta üç önemli eksik
Beşiktaş'ta Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere biten maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby'in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcular derbide forma giyemeyecekler. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayına bağlanarak detayları ve gelişmeleri aktardı.
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