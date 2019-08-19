Dertler bir değil
Siyah-beyazlılar, Yiğido'ya kaybetti ancak daha kötü olan gelecek adına da hiç ışık vermemesiydi. Sakatlıklar, Orhan Ak, yönetim-taraftar gerginliği, transferlerin çok gecikmesi gibi ciddi sorunlar var
SAKATLIKLAR
Beşiktaş kısa süre içinde çok önemli yıldızlarını kaybetti. Forvette Burak Yılmaz 1 ay yok. Yerine oynayan Güven Yalçın etkisiz kaldı. Umut Nayir de henüz bu seviyelere yakın değil. Kaleci Loris Karius'un yokluğunda Utku Yuvakuran oynadı. İlk gol hariç belki hatalı değildi ancak fazla güven vermiyor. Orta sahada Atiba'nın yokluğu fazlasıyla arandı. Dorukhan Toköz tek başına yeterli olmadı. Atanı ve tutanı şu anda sakat olan Kartal burayı yedeklemediği sürece sıkıntı yaşayacak gibi duruyor.
ORHAN AK
Siyah-beyazlı taraftarlar ile Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak arasında ciddi bir gerilim var. Yurt dışı kampında 'kulübe basmaya' kadar varan bu problem Sivas maçında da boy gösterdi. Orhan Ak, başkan Fikret Orman'ın isteğiyle mücadeleyi locadan izlemek zorunda kaldı. Bu kriz giderek de derinleşiyor. Her ne kadar başkan Orman ve Avcı destek verse de taraftar geri adım atmıyor. Bu andan itibaren görevde kalırsa sorun sürecek, görevden alınırsa ise Avcı'nın otoritesi sarsılacak.
FİKRET ORMAN
Taraftar ile yönetimin arası ciddi manada açık. Beşiktaş taraftarı geçen sezon "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı yaptıkları başkanı daha ilk maçtan istifaya çağırdı. Özellikle Orhan Ak'a kulüpte görev verilmesi camianın içine sinmiyor. Tribünler ile arası kötü olan Fikret Orman'ın art arda bu tip hamleler yapması ve taraftarın isteklerini geri plana atması yüzünden ona olan tepkiler giderek artıyor. İç huzur için iyi saha sonuçları şart, aksi halde Orman ve yönetimini zor günler bekliyor.
TRANSFERLER
Şanssızlıklar sonucu sezona birçok eksikle başlayan Beşiktaş'taki en büyük problemlerden biri de geciken transferler. Yönetim şu ana kadar "Bir an önce transferleri bitirin" çağrılarına kulak asmadı. Kulübün mali dengelerini gözeten Fikret Orman, piyasanın ucuzlayacağı son günleri bekliyor. Bu kimilerine göre doğru bir taktik. Buna karşı çıkanlar ise "O zamana kadar kaybedeceğimiz puanlarla zaten galibiyet paralarından oluyoruz. Lig yarışında geri düşüyoruz" tezini savunuyor.
FORMSUZLUK
İlk maçlarda birçok takım sorun yaşıyor. Uyum sürecinin yanı sıra formsuz oyuncuların çokluğu da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Sivasspor maçında sahne alan isimlerden Gökhan, Medel, Vida, Caner, Boyd, Quaresma, Güven, Oğuzhan, Orkan ve Umut hiç hazır bir görüntü sergilemediler. Forma giyen 14 futbolcudan 10'u birden formsuz olunca siyah-beyazlılar, Sivas'tan farklı mağlubiyetle döndüler. Abdullah Avcı bir an önce oyuncuların formunu yukarı çekmek için çözüm üretmeli.
YA EVDE YOKSAN
Kartal, deplasman maçlarında puanı unuttu. Siyah-beyazlı ekip dış sahada üst üste 3. karşılaşmasını kaybetti. Geçen sezonun son 2 deplasman maçında G.Saray'a 2-0, Trabzona 2-1 kaybeden Beşiktaş bu yıla da 3-0'lık Sivas yenilgisiyle başladı. Siyah-beyazlılar ligdeki son 3 deplasman maçında sadece 1 gol atabildi.
- 19.8.2019
-
Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
-
35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
-
Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Dertler bir değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.