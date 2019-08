Dertler bir değil

Lig'de yeni sezona umutlu bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş hiç de ummadığı bir skorla karşı karşıya kaldı. Sivasspor'a deplasmanda kötü bir futbol sonucu 3-0 kaybeden Kartal'ın binbir derdi var. Yönetim nokta atışı transferlerle takımı üst seviyeye çekmek zorunda, yeni teknik direktör Abdullah Avcı da büyük takım deneyimindeki ilk dönemini mümkün olan en az hasarla atlatmalı. İşte Kartal'ın dertleri:kısa süre içinde çok önemli yıldızlarını kaybetti. Forvette Burak Yılmaz 1 ay yok. Yerine oynayan Güven Yalçın etkisiz kaldı. Umut Nayir de henüz bu seviyelere yakın değil. Kaleci Loris Karius'un yokluğunda Utku Yuvakuran oynadı. İlk gol hariç belki hatalı değildi ancak fazla güven vermiyor. Orta sahada Atiba'nın yokluğu fazlasıyla arandı. Dorukhan Toköz tek başına yeterli olmadı. Atanı ve tutanı şu anda sakat olan Kartal burayı yedeklemediği sürece sıkıntı yaşayacak gibi duruyor.taraftarlar ile Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak arasında ciddi bir gerilim var. Yurt dışı kampında 'kulübe basmaya' kadar varan bu problem Sivas maçında da boy gösterdi. Orhan Ak, başkan Fikret Orman 'ın isteğiyle mücadeleyi locadan izlemek zorunda kaldı. Bu kriz giderek de derinleşiyor. Her ne kadar başkan Orman ve Avcı destek verse de taraftar geri adım atmıyor. Bu andan itibaren görevde kalırsa sorun sürecek, görevden alınırsa ise Avcı'nın otoritesi sarsılacak.Taraftar ile yönetimin arası ciddi manada açık. Beşiktaş taraftarı geçen sezon "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı yaptıkları başkanı daha ilk maçtan istifaya çağırdı. Özellikle Orhan Ak'a kulüpte görev verilmesi camianın içine sinmiyor. Tribünler ile arası kötü olan Fikret Orman'ın art arda bu tip hamleler yapması ve taraftarın isteklerini geri plana atması yüzünden ona olan tepkiler giderek artıyor. İç huzur için iyi saha sonuçları şart, aksi halde Orman ve yönetimini zor günler bekliyor.sonucu sezona birçok eksikle başlayan Beşiktaş'taki en büyük problemlerden biri de geciken transferler. Yönetim şu ana kadar "Bir an önce transferleri bitirin" çağrılarına kulak asmadı. Kulübün mali dengelerini gözeten Fikret Orman, piyasanın ucuzlayacağı son günleri bekliyor. Bu kimilerine göre doğru bir taktik. Buna karşı çıkanlar ise "O zamana kadar kaybedeceğimiz puanlarla zaten galibiyet paralarından oluyoruz. Lig yarışında geri düşüyoruz" tezini savunuyor.maçlarda birçok takım sorun yaşıyor. Uyum sürecinin yanı sıra formsuz oyuncuların çokluğu da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Sivasspor maçında sahne alan isimlerden Gökhan, Medel, Vida, Caner, Boyd, Quaresma, Güven, Oğuzhan, Orkan ve Umut hiç hazır bir görüntü sergilemediler. Forma giyen 14 futbolcudan 10'u birden formsuz olunca siyah-beyazlılar, Sivas'tan farklı mağlubiyetle döndüler. Abdullah Avcı bir an önce oyuncuların formunu yukarı çekmek için çözüm üretmeli.deplasmanmaçlarında puanıunuttu. Siyah-beyazlıekip dış sahada üst üste3. karşılaşmasını kaybetti.Geçen sezonun son 2 deplasmanmaçında G.Saray'a2-0, Trabzona 2-1 kaybedenBeşiktaş bu yıla da 3-0'lık Sivasyenilgisiyle başladı. Siyah-beyazlılarligdeki son 3 deplasmanmaçında sadece 1gol atabildi.