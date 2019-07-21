Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında saat 18.30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı'nın ilk 11'i belli oldu.
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında saat 18.30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Abdullah Avcı'nın ilk 11'i belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i...
Karius Gökhan Vida Roco Caner Oğuzhan Dorukhan Ljajic Quaresma Lens Güven
YEDEKLER
Utku Yuvakuran Ersin Destanoğlu Kerem Kalafat Alpay Çelebi Isimat-Mirin Ahmet Güla yErdem Seçgin Muhayer Oktay Necip Uysal Tyler Boyd Oğuzhan Akgün Umut Nayir Erdoğan Kaya İlkay İşler Kartal Kayra Yılmaz
- 21.07.2019
- Güncelleme: 21.07.2019 18:13
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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