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21 Temmuz 2019, Pazar
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'ın ilk 11'i belli oldu!

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!

hazırlıkları kapsamında saat 18.30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Avcı'nın ilk 11'i belli oldu.

hazırlıkları kapsamında saat 18.30'da Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Avcı'nın ilk 11'i belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın Kocaelispor 11'i...

Karius Gökhan Vida Roco Caner Oğuzhan Dorukhan Ljajic Quaresma Lens Güven

YEDEKLER
Utku Yuvakuran Ersin Destanoğlu Kerem Kalafat Alpay Çelebi Isimat-Mirin Ahmet Güla yErdem Seçgin Muhayer Oktay Necip Uysal Tyler Boyd Oğuzhan Akgün Umut Nayir Erdoğan Kaya İlkay İşler Kartal Kayra Yılmaz

  1. 21.07.2019
  2. Güncelleme: 21.07.2019 18:13
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