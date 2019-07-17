Fabian Ernst Beşiktaş'a geri dönüyor!
Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Fabian Ernst, Siyah-Beyazlı kulübe geri dönüyor. Siyah-beyazlılar altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak.
Beşiktaş'ta oynadığı 2009-2012 yılları arasında taraftarın gönlünde taht kuran Alman eski futbolcu Fabian Ernst, geri dönüyor.
Beşiktaş, altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, altyapı okulları üzerine yoğunlaşan ve projeler geliştiren, Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına yazdırmış Fabian Ernst ile yapılan işbirliği, Beşiktaş JK ismini yurtdışında bir çok ülkeye taşıyacak. Bu işbirliğinin ayrıntıları, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst'in katılımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecektir.
- 17.07.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Fabian Ernst Beşiktaş'a geri dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.