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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'a geri dönüyor!

Fabian Ernst Beşiktaş'a geri dönüyor!

'ın unutulmaz futbolcularından , Siyah-Beyazlı kulübe geri dönüyor. Siyah-beyazlılar altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak.

'ta oynadığı 2009-2012 yılları arasında taraftarın gönlünde taht kuran Alman eski futbolcu , geri dönüyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transfer müjdesi!

Beşiktaş, altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, altyapı okulları üzerine yoğunlaşan ve projeler geliştiren, Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına yazdırmış Fabian Ernst ile yapılan işbirliği, Beşiktaş ismini yurtdışında bir çok ülkeye taşıyacak. Bu işbirliğinin ayrıntıları, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı ve Fabian Ernst'in katılımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da Vodafone Park'ta gerçekleştirilecektir.

  1. 17.07.2019
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