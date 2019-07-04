Beşiktaş'tan Gary Medel’e izin çıkmadı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Gary Medel’e izin çıkmadı

'tan Gary ’e izin çıkmadı

Beşiktaş'tan Gary Medel’e izin çıkmadı

Takımı ile Copa America'da mücadele eden fiyatını artırdı. , alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary Medel'i bedelsiz göndermeyi kabul etmedi.

, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary 'i bedelsiz göndermeyi kabul etmedi. Takımı ile Copa America'da yarı finale yükselen ve ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan 31 yaşındaki Medel'den memnun olan yönetimin, "İkinci etap kamp dönemine kadar izinlisin. Kalan alacaklarını da ödeyeceğiz. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git" diyeceği öğrenildi. Medel'in Copa America sonrası siyah-beyazlı yöneticileri arayarak geleceğiyle ilgili kararını bildirmesi bekleniyor.

  1. 4.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Gary Medel’e izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN