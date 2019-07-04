Beşiktaş'tan Gary Medel’e izin çıkmadı

Beşiktaş, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary Medel'i bedelsiz göndermeyi kabul etmedi. Şili Milli Takımı ile Copa America'da yarı finale yükselen ve ortaya koyduğu başarılı performansla alkış toplayan 31 yaşındaki Medel'den memnun olan yönetimin, "İkinci etap kamp dönemine kadar izinlisin. Kalan alacaklarını da ödeyeceğiz. Ancak illa gitmek istiyorsan makul bir teklif getir ve git" diyeceği öğrenildi. Medel'in Copa America sonrası siyah-beyazlı yöneticileri arayarak geleceğiyle ilgili kararını bildirmesi bekleniyor.