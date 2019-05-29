Guti'den veda mesajlı paylaşım
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen ancak takımdan ayrılacağı konuşulan Guti Hernandez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını doğrular nitelikte bir adım attı.
Beşiktaş'ta bir sezondur yardımcı antrenörlük görevini sürdüren eski İspanyol futbolcu Guti Hernandez, siyah-beyazlılardan ayrılıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla bir numaralı antrenör adayı olarak gösterilen Guti'nin takımdan ayrılacağı konuşulurken, İspanyol çalıştırıcıdan bunu doğrular nitelikte bir paylaşım geldi.
TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI
Guti, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kişisel spor hocasının ''Hoşçakal' dediği gönderiyi paylaşarak veda söylentilerini doğruladı. Paylaşımı büyük bir üzüntüyle karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar ise İspanyol antrenöre gitmemesi için yorum yağdırdılar.
Futbolculuk kariyerinde Real Madrid'de yıldızı parlayan Guti, kariyerini sonlandırmadan önce kısa bir süreliğine Beşiktaş forması giymişti.
- 29.05.2019
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