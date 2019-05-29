Guti'den veda mesajlı paylaşım
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Guti'den veda mesajlı paylaşım

Guti'den veda mesajlı paylaşım

'ta yeni teknik direktör adayları arasında gösterilen ancak takımdan ayrılacağı konuşulan , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını doğrular nitelikte bir adım attı.

'ta bir sezondur yardımcı antrenörlük görevini sürdüren eski İspanyol futbolcu , siyah-beyazlılardan ayrılıyor.

Teknik direktör 'in takımdan ayrılmasıyla bir numaralı antrenör adayı olarak gösterilen Guti'nin takımdan ayrılacağı konuşulurken, İspanyol çalıştırıcıdan bunu doğrular nitelikte bir paylaşım geldi.

TARAFTARLAR YORUM YAĞDIRDI

Guti, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kişisel spor hocasının ''Hoşçakal' dediği gönderiyi paylaşarak veda söylentilerini doğruladı. Paylaşımı büyük bir üzüntüyle karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar ise İspanyol antrenöre gitmemesi için yorum yağdırdılar.

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid'de yıldızı parlayan Guti, kariyerini sonlandırmadan önce kısa bir süreliğine Beşiktaş forması giymişti.

  1. 29.05.2019
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