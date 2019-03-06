Şenol Güneş basının karşısına çıkıyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 6 Mart (yarın) basın toplantısı düzenliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek toplantı saat 14.00'da başlayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın basın toplantısı düzenleyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.
TFF, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirmişti.
- 06.03.2019
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Çöküş yaşadı
Toplam 1
Yorum
FETTAH hakem hataları yüzünden bir takımı nasıl saf dışı bıraktıklarına baksınlar, eserleriyle övünsünler.
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Galatasaray'da hedef 10'da 10!
Toplam 1
Yorum
mehmet tarihi ve mesajı bir yere kaydedin en az 4 mağlubiyeti olur
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"Kandırıldım"
Toplam 1
Yorum
baksoy Ünal KARAMAN ' dan ders al sayın KARADENİZ kulübün ekonomik durumu iyi değil diye alacaklarından vazgeçti ?
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