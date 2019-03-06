Şenol Güneş basının karşısına çıkıyor
06 Mart 2019, Çarşamba
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basının karşısına çıkıyor

Şenol Güneş basının karşısına çıkıyor

Teknik Direktörü 6 Mart (yarın) basın toplantısı düzenliyor. 'nde düzenlenecek toplantı saat 14.00'da başlayacak.

Teknik Direktörü , yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu () ile 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya varan Güneş'in basın toplantısının, BJK 'nde saat 14.00'te başlayacağı belirtildi.

TFF, A 'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakalar öncesi Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta ay-yıldızlı ekipte görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli bildirmişti.

  1. 06.03.2019
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