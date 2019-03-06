Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları devam etti
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde taraftarı önünde Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı.
Pas çalışması, dar alanda oyun, kontrol pas çalışması ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman yarım sahada yapılan dört takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın sabah 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 06.03.2019
- Güncelleme: 06.03.2019 14:49
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Tarihi lekenin ardından sürpriz! Eski Fenerbahçeli Real Madrid'e...
- Galatasaray'da çılgın operasyon! Takım sil baştan... 6 gidiyor, 4 geliyor!
- Şenol Güneş, A Milli Takım'a kimleri davet edecek? İşte muhtemel isimler...
- Galatasaray'ı UEFA korkusu sardı! O yıldız satış listesinde...
-
Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Sezon başında kagawa ve Burak alınsaydı şampiyonluğa oynuyor olurduk
-
Kagawa gün sayıyor
Toplam 2
Yorum
karakartal Atiba-Dorukhan onların önünde Kagawa bu üçlü dışında orta saha sıradan olur
-
Yabancıda kariyer
Toplam 1
Yorum
karakartal kariyerli kaliteli tecrübeli oyuncular genç olağanüstü yetenekli oyuncular dışındaki transferler takımı yıpratır
Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.