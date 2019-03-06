Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları devam etti
06 Mart 2019, Çarşamba
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'ta Konyaspor hazırlıkları devam etti

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları devam etti

'in 25. hafta mücadelesinde 'u ağırlayacak olan , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto 'in 25. hafta mücadelesinde taraftarı önünde 'la karşılaşacak olan , bu sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ümraniye 'nde Teknik Direktör yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı.

Pas çalışması, dar alanda oyun, kontrol pas çalışması ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman yarım sahada yapılan dört takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, yarın sabah 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 14:49
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