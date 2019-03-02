Beşiktaş'tan net galibiyet
02 Mart 2019, Cumartesi
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'tan net galibiyet

Beşiktaş'tan net galibiyet

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında , deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü (YOSK) 94-47 yenerek liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekipte 5 oyuncu çift haneli sayı üretirken, maçın en skorer ismi ise YOSK'tan 22 sayı atan oldu.

Salon: Yalova Atatürk
Hakemler: Engin Serdar Meylani, Tuğba Durnaoğlu, Recep Serkan Gülenç
YOSK: Ahmet İkizoğlu x 11, Serra Uzun x 2, Eyüp Atırcıoğlu x 6, Ömer Gürkan xxx 22, Bayram Eren x 6 - Saif İmad Alhamid x, Meysam Parsa x, Amir Alipoor x
: Kaan Dalay x 4, Bülent Yılmaz x 6, Uğur Toprak xxx 14, Deniz Acar xx 8, Ferit Gümüş xx 10 - Kemal Kaan Şafak xxx 18, Cafer Yumuk xx 4, Yasemin Güler x, Suphiye Dağ x 2, Ahmet Dedehan Ürkmez x, Muharrem Aktaş xxx 14, İlhan Tuncay xxx 14
1. periyot: 10-28 (Beşiktaş lehine)
Devre: 24-51 (Beşiktaş lehine)
3. periyot: 27-73 (Beşiktaş lehine)

  1. 02.03.2019
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