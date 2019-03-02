Masa tenisinde derbi Fenerbahçe'nin
02 Mart 2019, Cumartesi
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Masa tenisinde derbi 'nin

Masa tenisinde derbi Fenerbahçe'nin

Erkekler 4. etabında , 'ı 4-1 yendi

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 4. etap maçları Batman'da yapılıyor.

Batman 19 Mayıs Spor Salonu'ndaki Erkekler 4. etap mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in iki yenilgisiz takımının karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 4-1 yendi. Ligde sarı-lacivertliler 13. galibiyetini alırken siyah-beyazlılar ilk yenilgisini yaşadı.

Maçın ilk oyununda Fenerbahçe'nin Mısırlı sporcusu , Beşiktaş'tan 'ü 11-6, 5-11, 11-7, 6-11 ve 11-8'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

İkinci oyunda Beşiktaş'tan , Fenerbahçe'den Ali Afşin Gül'ü 8-11, 11-8, 9-11, 11-5 ve 11-7'lik setlerle 3-2 yenerek maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

Üçüncü oyunda Fenerbahçe'nin Mısırlı sporcusu , Beşiktaşlı Ziver Gündüz'ü 11-8, 11-4 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yenerek Fenerbahçe'yi yeniden 2-1 öne geçirdi.

Dördüncü oyunda Ahmet Ali Saleh/Muhammed Elbeiali çifti, Beşiktaş'tan Talha Yiğenler/İbrahim Gündüz ikilisini 11-8, 6-11, 11-7 ve 12-10'luk setlerle 3-1 yenerek, sarı-lacivertlileri 3-1 öne geçirdi.

Beşinci oyunda ise Talha Yiğenler ile Muhammed Elbeiali karşı karşıya geldi. Son oyunu Elbeiali 11-9, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 alınca Fenerbahçe maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Maçı, Batman Valisi Hulusi Şahin, eşi ile izledi.

  1. 02.03.2019
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