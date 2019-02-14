Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.
Beşiktaş Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Portekizli eski futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'le sohbet ederken, birlikte forma giydiği Ricardo Quaresma, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Guti ile hasret giderdi.
- 14.2.2019 16:24
- Güncelleme: 15.2.2019 09:36
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
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