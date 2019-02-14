Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret
15 Şubat 2019, Cuma
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Simao'dan 'a ziyaret

Simao'dan Beşiktaş'a ziyaret

'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

'ın eski futbolcusu Simao Sabrosa, siyah-beyazlı takımı ziyaret etti.

Beşiktaş Kulübünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre BJK 'nde gerçekleşen ziyarette Portekizli eski futbolcu, teknik direktör 'le sohbet ederken, birlikte forma giydiği , , ve Guti ile hasret giderdi.

  1. 14.2.2019 16:24
  2. Güncelleme: 15.2.2019 09:36
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