UEFA’nın en iyi Japonu!
Beşiktaşlı Kagawa, Borussia Dortmund ve Manchester United formalarıyla çıktığı 53 maç ve attığı 11 golle ‘Avrupa kupalarının en başarılı Japon futbolcusu’ oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa, UEFA organizasyonlarında oynayan en başarılı Japon futbolcu olarak dikkati çekiyor... UEFA'nın internet sitesi, Japonya Ulusal Kuruluş Günü dolayısıyla UEFA kulüp organizasyonlarının en başarılı Japon futbolcularını listeledi. Beşiktaş'ın Dortmund'dan kiraladığı Kagawa, hem maç hem de gol sayısı bakımından listede başı çekti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Borussia Dortmund ve Manchester United formalarıyla çıktığı 53 karşılaşma ve attığı 11 golle vatandaşlarını geride bıraktı. Galatasaray'ın sol beki Yuto Nagatomo, Inter'de oynadığı dönemde çıktığı 30 maçla UEFA organizasyonlarının 6. en deneyimli Japon futbolcusu oldu. Eski G.Saraylı Inamoto ise sarı-kırmızılıların yanı sıra Arsenal ve Fulham formalarıyla kaydettiği 5 golle Avrupa kupalarının en skorer Japon futbolcuları listesinde 3. sırayı aldı.
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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