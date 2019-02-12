Yeniler uçuruyor
Burak Yılmaz, Shinji Kagawa ve Isimat-Mirin’i renklerine katan siyah-beyazlar, Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısındaki 4 maçta 10 puan toplayarak 3. sıraya kadar yükselmeyi başardı.
Sezonun ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi sonunda 26 puan toplayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk dört maçındaki etkili performansıyla büyük tırmanış gerçekleştirdi. Süper Lig'in ilk yarısını yedinci sırada tamamlayan Kartal, ikinci devredeki dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladı ve puanını 36'ya çıkararak, üçüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.
BURAK&KAGAWA 12 GOLÜN 4'ÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Shinji Kagawa katkılarıyla dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekip, son dört karşılaşmada 12 gol atarken bunların dördünü Kagawa ve Burak Yılmaz ile buldu. Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-2 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Kagawa iki gol birden attı. Siyah-beyazlı takımın Bursaspor'u 2-0 yendiği karşılaşmadaki iki golü ise Burak kaydetti.
ISIMAT-MİRİN, PEPE'Yİ ARATMADI
Savunmaya Pepe'nin yerine transfer edilen Isimat-Mirin'i monte eden Beşiktaş, defansta da başarılı oldu. Isimat-Mirin'in görev aldığı dört maçta üç gol yiyen siyahbeyazlı takım, bu kategorideki ortalamasını da düşürmeye başladı. Ligin ilk yarısında kalesinde 23 gol gören ve 1,3 ortalama yakalayan Beşiktaş'ın 21. hafta sonunda yediği gol sayısı 26'ya çıktı ve ortalamasını 1,2'ye düşürdü.
HÜCUM GÜCÜ ARTTI
Kartal, kadroya yeni isimlerin katılmasının ardından hücumda daha etkili oynamaya başladı. Sezonun birinci devresinde 28 gol atan ve 1,6 gol ortalaması yakalayan siyahbeyazlı ekip, ikinci bölümdeki ilk dört karşılaşmada 12 gol atıp üç ortalama yakaladı. Ligin 21. haftası sonunda 40 gole ulaşan Beşiktaş, gol ortalamasını da 1,9'a çıkardı.
Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki 10 puanlık performansıyla geçen sezonun ikinci yarısındaki grafiğini hatırlattı. Ligde 2017-18 sezonunun ilk yarısında yine kötü sonuçlar alan siyah-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına ise hızlı başlamış ve ilk dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puan toplamayı başarmıştı.
- 12.2.2019
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
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