Kirli oyunlar var – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Kirli oyunlar var

Kirli oyunlar var

, “Sakat değilim, affedilmeyi bekleyecek bir terbiyesizlik de yapmadım. Saha dışı kirli oyunlarla da mücadele ediyorum” diye isyan etti.

'ta bırakılan , resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak kadroda yer almamasının büyük haksızlık olduğunu belirterek serzenişte bulundu. Töre, "Sakat değilim. Affedilmeyi bekleyecek bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yapmadığımı siz kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına duyurmak isterim. Sizler gibi ben de kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum" dedi. Töre açıklamasına şöyle devam etti: "Futboldaki fiziksel çabamın dışında dönem dönem tarafıma karşı yürütülen saha dışı kirli oyunlarla da mücadele ederek ayakta kaldım ve yoluma her zaman daha güçlü şekilde devam ettim. Şu anda da gerek saha içi, gerekse de saha dışı mücadeleler için mental ve fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olduğumu belirtmek isterim."
  1. 12.2.2019
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