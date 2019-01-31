Beşiktaş'ta Falette sürprizi!

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Pepe'yi gönderen, ardından Vida için de gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Hırvat stoperi bırakmayı düşünmüyor. Roma'nın 7.5 milyon euro'luk teklifini beğenmeyen Beşiktaş yönetimi, İnter'den son dakikada gelecek olan yeni teklifin 10 milyon euro olması durumunda; B planını devreye sokacak. Bu plana göre Vida gönderilecek, yerine Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette kiralanacak. Siyah-beyazlı ekip, Gineli oyuncu için Eintracht Frankfurt'a 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu. Bu 1.5 yıl için oyuncunun kulübü Eintracht Frankfurt'a herhangi bir bedel ödenmeyeceği öğrenilirken, Gineli oyuncuya yarım sezon için 400 bin euro, diğer sezon için için ise 850 bin euro ödeneceği belirtildi. 1.5 yıllık kiralama döneminin ardından siyah-beyazlı kulüp eğer isterse, Alman kulübe 4 milyon euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alacak. Beşiktaş'ın yakından takip ettiği 26 yaşındaki oyuncu için görüşmeler sürüyor.



N'JIE'DE SON SÖZ ŞENOL GÜNEŞ'İN



Transfer döneminin bitmesine bir günden az bir süre kala Beşiktaş, takviye çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncu Clinton N'Jie'yi 6 aylığına kiralamak için Marsilya'ya 250 bin euro'luk bir teklif gönderdiği öğrenildi. Transfer komitesinin her konuda anlaştığı Kamerun'lu oyuncunun transferinin gerçekleşmesi için Şenol Güneş'in bu transfere onay vermesi bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi halinde siyah beyazlılar, oyuncuya 6 aylık 700 bin euro ödeyecek.