Şenol Güneş'ten özeleştiri

Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk iki senedeki Şenol Güneş ile şu andaki Şenol Güneş arasında motivasyon olarak bir fark yok, ben işime motiveyim. Beşiktaş'ın geçen sezon 4'üncü olmasını ya da bu sezon yarışta biraz geri kalmasını, tek bir sebeple açıklamak mümkün değil. Yani sadece ödemeler yapılamadı, para sorunu vardı diye açıklanamaz. Ben de böyle söylemiyorum. Birçok sebebi var. Teknik, taktik, transfer, ekonomik, ben de dahil hepimizin hataları oldu. Nasıl ki başarıda pay hepimizinse başarısızlıkta da öyle!"



SÖZLEŞME BİLMECESİ



Teknik direktör Şenol Güneş'in, dün gazetecilere yaptığı sözleşme açıklaması kafa karıştırdı. Tecrübeli hoca, "Yönetim benimle sözleşme imzalamak istediğini açıkladı, bunu bana da söylediler. Ama bunu söylemek başka, oturup anlaşmak ve imza atmak başka. O da bugünün işi değil. Benim sözleşmem var, ayrıca daha kongre var" diyerek yeni sözleşme konusunda ne yönetimin ne de kendisinin son kararı vermediğini ifade etti.



GÜNEŞ'TEN iNCiLER



Hesapsız gidişler sıkıntı yarattı. Keşke Vagner Love sezon başında gitseydi de, Negredo bizimle kalsaydı.

Ljajic'ten daha fazla katkı bekliyorum. henüz istediğim seviyede değil.

Orkan Çınar'ı ben istedim. Fakat geldikten sonra istediğimiz verimi alamadık.

Tolga Zengin ile ilgili 1-2 senedir böyle şeyler konuşuluyordu. Ben kendisi ile bir sıkıntı yaşamadım. Kaptan olduğu için de gitmesini istemedim.

Devre arası yapılan transferler çok maliyetli olur, ayrıca ne verecekleri de belli olmaz.

Vida konusu kapanmıştı, yeniden açıldı. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alınacak oyuncuyu doğru bulmuyorum.

Tosic'ın gitmesini hiçbir zaman istemedim. Ama şartlar böyle olmasını gerektirdi.



TAKIMSAL OYNAYACAĞIZ



Babel'in ardından Quaresma ile de yolların ayrılmasıyla birlikte oyun sistemi değişiyor. Güneş, "Bireysel yetenekleri yüksek olan Quaresma ve Babel'in gidişi ile farklı bir oyun ortaya çıkacak. Onların bireysel becerileri, hücum gücümüzün önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Şimdi daha takımsal oynayacağız. Babel çok iyi bir oyuncuydu, mutlu olduğu zaman iyi performans gösterdi. Ama mutlu değildi" dedi.

QUARESMA KENDİ GİTMEK İSTEDİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ricardo Quaresma'nın ayrılık kararını kendisinin verdiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Quaresma'nın benimle ilgili bir sorunu yok. Kendisi gitmek istedi. Gitme durumu fazla olunca ben de bir şey demedim. Kal da demedim, çünkü ipler kopma noktasına gelmişti. Maddi konularla ilgili sıkıntısı vardı diye düşünüyorum. Önce ailesi gitmek istemiş diye duydum, sonra kulübe ihtar çekti diye biliyorum. Sorunu benimle olsa oturur konuşurdum ama gitmek isteyene de dur diyemezsiniz" yorumunu yaptı. Şenol Güneş kendisine yöneltilen, "Peki ama Q7 bugün de idmandaydı?" sorusuna, "Belki de Quaresma'nın son idmanıydı. Fakat kalacak gibi kendine has şut ve orta çalışmalarını yaptı. Bu da onun ne kadar iş ahlakına önem verdiğini gösteriyor" yanıtını verdi.



PORTO DÖNÜŞÜ KOLAY OLMAZ



Dün sabah yapılan antrenmanın ardından tesislerde futbolcuların çıkışını bekleyen taraftarlar, Quaresma'ya yoğun ilgi gösterirken, Q7 "Porto'ya gidecek misin?" sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada Portekiz basınından ABola, Q7'nin Porto transferini yorumladı. Haberde, Porto ile gönül bağı bulunan Quaresma'nın dönüşünün zor olduğu belirtildi. Q7'nin Porto Teknik Direktörü Conceicao istediği özelliklere sahip olmadığı öne sürüldü.



GARY MEDEL'DEN FIFA'YA ŞİKAYET



Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Şilili oyuncu Medel'in Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Uzun süredir parasını alamayan Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Garry Medel'in, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği, siyahbeyazlı ekip yasal süre içerisinde Medel'in parasını ödemezse Şilili oyuncunun serbest kalacağı belirtildi. Bu arada Beşiktaş yönetimi tarafından; Medel'e 5 milyon euro'luk teklif getirebilirse kulüpten ayrılabileceği yönünde tebligat yapılması planlandı.



ENZO ROCO'DAN VERİM ALAMADIK



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Enzo Roco'dan verim alamadıklarını söyledi. Şilili stoper Roco'nun performansına değinen Güneş, "Roco'dan bir türlü verim alamadık. Ona ihtiyacımız olduğu dönemde de sakatlık yaşadı. Şu anda da birçok eksiğinin olduğunu görüyorum. Özellikle çabuk oyunculara karşı ağır kalıyor. Hava toplarında iyi olsa da şu anda Vida ve Mirin'in ardından bu bölgede ilk tercih olarak Necip ve Medel'i düşünürüm" diye konuştu.