Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu! - Fotomaç
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Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş gündemine ve transfere dair çok önemli açıklamalarda bulundu.
30 Ocak 2019 Çarşamba, 15:10:00
Güncelleme: 15:22:31
İşte tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılardaki son duruma dair açıklamalarda bulunurken, isimleri de bir bir duyurdu. İşte takımdan ayrılanlar ve transfer sözleri:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Quaresma, yüzde 90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız?"
"Tolgay, Fenerbahçe anlaşması olmuş. Takımdan ayrılacak."
"Vida ilgili ilk kez dün bir şeyler oldu. Ama takımda kalacak gibi duruyor. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alacağımız oyuncunun da doğru olacağını düşünmüyorum."
"Ben Şener ve Alper'in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var."
"Aldığımız oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız."
"Aldığımız oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız."