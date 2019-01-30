Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu! - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş gündemine ve transfere dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba, 15:10:00 Güncelleme: 15:22:31
Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

İşte tecrübeli teknik adam, siyah beyazlılardaki son duruma dair açıklamalarda bulunurken, isimleri de bir bir duyurdu. İşte takımdan ayrılanlar ve transfer sözleri:

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Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

"Quaresma, yüzde 90 gitti. Yerine o kalitede kimi alacağız?"

Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

"Tolgay, Fenerbahçe anlaşması olmuş. Takımdan ayrılacak."

Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

"Vida ilgili ilk kez dün bir şeyler oldu. Ama takımda kalacak gibi duruyor. Ne olacağı belli olmuyor. Bu saatten sonra alacağımız oyuncunun da doğru olacağını düşünmüyorum."

Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

"Ben Şener ve Alper'in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var."

Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

"Aldığımız oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız."

Ve Şenol Güneş transferleri bir bir resmen duyurdu!

"Aldığımız oyuncu, verdiğimiz oyuncudan daha fazla alırsa sıkıntı yaşarız."

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