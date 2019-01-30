Kendi isteğiyle bıraktı

Quaresma'nın ayrılırken, alacaklarının bir kısmını pazarlıkla değil kendi isteğiyle bıraktığı ortaya çıktı. Portekizlinin, "Ligde geriye düştük. Avrupa'dan elendik; kupada da zaten yokuz. Kulübün durumu da ortada. Sadece 600 bin euro alırım" dediği bildirildi.