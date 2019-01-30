Kendi isteğiyle bıraktı
Quaresma'nın ayrılırken, alacaklarının bir kısmını pazarlıkla değil kendi isteğiyle bıraktığı ortaya çıktı.
Quaresma'nın ayrılırken, alacaklarının bir kısmını pazarlıkla değil kendi isteğiyle bıraktığı ortaya çıktı. Portekizlinin, "Ligde geriye düştük. Avrupa'dan elendik; kupada da zaten yokuz. Kulübün durumu da ortada. Sadece 600 bin euro alırım" dediği bildirildi.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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