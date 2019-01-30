Kendi isteğiyle bıraktı – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Kendi isteğiyle bıraktı

Kendi isteğiyle bıraktı

'nın ayrılırken, alacaklarının bir kısmını pazarlıkla değil kendi isteğiyle bıraktığı ortaya çıktı.

'nın ayrılırken, alacaklarının bir kısmını pazarlıkla değil kendi isteğiyle bıraktığı ortaya çıktı. Portekizlinin, "Ligde geriye düştük. Avrupa'dan elendik; kupada da zaten yokuz. Kulübün durumu da ortada. Sadece 600 bin euro alırım" dediği bildirildi.

  1. 30.1.2019
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