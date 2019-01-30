Kalın’a ziyaret – Fotomaç – 30 Ocak 2019
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Kalın’a ziyaret

Kalın’a ziyaret

ve Yeni Projelerden , 'a Cumhurbaşkanlığı 'ndeki makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

ve Yeni Projelerden , 'a Cumhurbaşkanlığı 'ndeki makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Yücel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a futbolcularımızın imzaladığı forması hediye etti.

  1. 30.1.2019
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