Kalın’a ziyaret
Kulübün Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Kulübün Pazarlama ve Yeni Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Yücel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a futbolcularımızın imzaladığı Beşiktaş forması hediye etti.
- 30.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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