Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi! - Fotomaç
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Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!
Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala gaza bastı. Kadrosuna kanat oyuncusu katmak isteyen siyah beyazlıların listesi kabarık, İşte o isimler...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 01:17:02
Güncelleme: 07:52:41
Babel ve Quaresma'nın gidişiyle kanatlara takviye yapmak zorunda kalan Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah- beyazlılar, Marsilya'nın yıldız isimlerinden Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.
Balotelli'nin gelişiyle takımda forma şansı iyice azalan 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Fransız kulübüne kiralama teklifi sunuldu.
Bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan N'Jie için Marsilya'ya 250 bin euro önerildi.
OPSİYON OLABİLİR
Beşiktaş ile Marsilya'nın bu rakam üzerinden anlaşmaya vardığı N'Jie ile yapılan görüşmelerde de prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.