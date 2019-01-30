Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi! - Fotomaç
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala gaza bastı. Kadrosuna kanat oyuncusu katmak isteyen siyah beyazlıların listesi kabarık, İşte o isimler...
30 Ocak 2019 Çarşamba, 01:17:02 Güncelleme: 07:52:41
Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!

Babel ve Quaresma'nın gidişiyle kanatlara takviye yapmak zorunda kalan Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu.

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Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!

Siyah- beyazlılar, Marsilya'nın yıldız isimlerinden Clinton N'Jie'yi renklerine bağladı.

Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!

Balotelli'nin gelişiyle takımda forma şansı iyice azalan 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için Fransız kulübüne kiralama teklifi sunuldu.

Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!

Bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan N'Jie için Marsilya'ya 250 bin euro önerildi.

Beşiktaş transferde 4 hedef belirledi!

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Beşiktaş ile Marsilya'nın bu rakam üzerinden anlaşmaya vardığı N'Jie ile yapılan görüşmelerde de prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

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