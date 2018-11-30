Karius’a tepki – Fotomaç – 30 Kasım 2018
30 Kasım 2018, Cuma
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’a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle ikinci golde büyük hata yapan ’i eleştirdi, Fabri’ye çağrı yaptı

'ın Alman file bekçisi Loris , deplasmanda oynanan Sarpsborg karşımaşmasında özellikle yediği ikinci golün ardından büyük eleştiri topladı. Siyahbeyazlı taraftarlar, karşılaşma devam ederken sanal alemden Alman file bekçisini çok sert sözlerle eleştirdiler. Öyle ki yorumlardan bazılarında İspanyol file bekçisi Fabricio'ya "Geri dön Fabri" çağrısı bile yapıldı. Karius'la ilgili yorumlar şöyle: 4 Bu Karius, halı sahada yorulup, kaleye geçen tip gibi. 4 Rakip kaleci, Karius'tan 9 gömlek üstün. 4 Yakarsa Beşiktaş'ı Karius yakar! 4 Aslında toplar üzerine gelse iyi kaleci, onları tutabiliyor. 4 Karius düzelmez, Tolga da kalede duramaz. Geri dön Fabri!
  1. 30.11.2018
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