Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, deplasmanda Sarpsborg ile karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5'inci karşılaşmasında Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geri kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller, 62 ve 90'ıncı dakikalarda Lens ve 66'ncı dakikada Vagner Love'dan geldi. Ev sahibi Sarpsborg'un golünü ise 1'inci dakikada Muhammed ile 6'ncı dakikada Heintz kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyetle grupta puanını 7'ye yükseltirken, Sarpsborg ise 5 puanda kaldı. Beşiktaş'ın grubundaki diğer karşılaşmada ise Malmö sahasında Genk ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
1. dakikada orta alandan atılan pasla buluşan Rashad Muhammed, Karius'un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Heintz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
7. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in şutunda top kaleciden döndü.
20. dakikada Ljajic'in pasında Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
34. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Ljajic'in şutunda kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Horn çizgiden kornere çeldi.
İKİNCİ YARI
53. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa Larin ön direkte kayarak müdahale etti, meşin yuvarlak auta gitti.
62. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Korner atışı sonrası ceza sahasına uzaklaştırılan topu kontrol eden Ljajic, meşin yuvarlağı Lens'e bıraktı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Lens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
66. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Lens'in sağdan ortaladığı topa ön direkte Vagner Love dokunarak skoru 2-2'ye taşıdı.
90. dakikada Beşiktaş skoru 3-2 yaptı. Oğuzhan Özyakup'un pasına hareketlenen Lens, ceza sahası sağ çaprazında topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi ve Beşiktaş 2-0 yenik duruma düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Sarpsborg
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
Sarpsborg: Vasyutin, Tveita, Horn, Tamm (Dk. 50 Jorgensen), Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Heintz (Dk. 68 Askar), Muhammed (Dk. 85 Larsen), Mortensen
Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Adriano (Dk. 78 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Lens (Dk. 90+2 Erdem Seçgin), Mustafa Pektemek, Larin (Dk. 59 Vagner Love)
Goller: Dk. 1 Muhammed, Dk. 6 Heintz (Sarpsborg), Dk. 62 ve 90 Lens, Dk. 66 Vagner Love (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 55 Ljajic, Dk. 79 Fatih Aksoy, Dk. 80 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
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- 30.11.2018
- Güncelleme: 30.11.2018 08:07
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Beşiktaş deplasmanda Sarpsbog devirdi! | MAÇ SONUCU | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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