Taraftarlar kaçıyor – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Taraftarlar kaçıyor

    Taraftarlar kaçıyor
    yönetimi düşüşe geçen taraftar sayısını yeniden artırmak için herkesi heyecanlandıracak bir arayışına girdi. 2016-17'de 30 bin 446 olan seyirci ortalaması, geçen sezon 29 bin 562'e düştü. , bu sezon evinde 27 bin 879 ortalama yakalayabildi. Siyah-beyazlı yönetim buna çare olarak yıldız yapmak için kolları sıvadı.
    1. 17.10.2018
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