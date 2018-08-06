Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı!
Fabri'yi gönderdikten sonra kaleci transferine soğuk bakan Beşiktaş'ın İran Milli Takımı ve Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand ile anlaştığı iddia edildi.
Fabri'yi gönderdikten sonra kaleci transferine soğuk bakan Beşiktaş'ın İran Milli Takımı ve Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand ile anlaştığı iddia edildi. İran basınından Tehran Times'ın haberine göre; siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki 1.94'lük kaleciyle her konuda anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak. Dünya Kupası öncesi A Milli Takımımız ile hazırlık maçı yapan İran'da Beiranvand, beğenilmişti. Futbola Naft Novin'de başlayan Beiranvand, 2016'dan beri Persopolis'te forma giyiyor. Beiranvand, Dünya Kupası'nda da takımının en iyilerinden olmuş ve Portekiz maçında Ronaldo'nun penaltısını çıkarmıştı.
- 6.8.2018
-
Fenerbahçe’ye Belaruslu hakem
Toplam 1
Yorum
Tufan İnşallah BATE Borisov taraftarı değildir :))
-
Durumu netleşecek
Toplam 1
Yorum
Ahmet Güneş Başakşehir maçında uğurcan oynamalı.
-
Ünal Karaman: "1. hafta hazır değilseniz cezayı keserler”
Toplam 3
Yorum
hakan dün maçtaydım.Sosanın bu takımda yeri yok ona yer açmak için Abdülkadire yazık oluyor.Kenarda kayboldu.Bence Hugo da gitmeli.Gençlere yazık
Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.