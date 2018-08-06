Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı! – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beiranvand transferinde sona yaklaştı!

    Beşiktaş Beiranvand transferinde sona yaklaştı!

    Fabri'yi gönderdikten sonra kaleci transferine soğuk bakan 'ın ve Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand ile anlaştığı iddia edildi.

    Fabri'yi gönderdikten sonra kaleci transferine soğuk bakan 'ın ve Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand ile anlaştığı iddia edildi. İran basınından Tehran Times'ın haberine göre; siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki 1.94'lük kaleciyle her konuda anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak. öncesi A ile hazırlık maçı yapan İran'da Beiranvand, beğenilmişti. Futbola Naft Novin'de başlayan Beiranvand, 2016'dan beri Persopolis'te forma giyiyor. Beiranvand, Dünya Kupası'nda da takımının en iyilerinden olmuş ve Portekiz maçında Ronaldo'nun penaltısını çıkarmıştı.

    1. 6.8.2018
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