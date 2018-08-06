Fabri'yi gönderdikten sonra kaleci transferine soğuk bakan Beşiktaş'ın İran Milli Takımı ve Persepolis'in kalecisi Alireza Beiranvand ile anlaştığı iddia edildi. İran basınından Tehran Times'ın haberine göre; siyah- beyazlılar, 25 yaşındaki 1.94'lük kaleciyle her konuda anlaşmaya vardı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak. Dünya Kupası öncesi A Milli Takımımız ile hazırlık maçı yapan İran'da Beiranvand, beğenilmişti. Futbola Naft Novin'de başlayan Beiranvand, 2016'dan beri Persopolis'te forma giyiyor. Beiranvand, Dünya Kupası'nda da takımının en iyilerinden olmuş ve Portekiz maçında Ronaldo'nun penaltısını çıkarmıştı.