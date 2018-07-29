Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    taktik ve kondisyon çalıştı

    Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

    , UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetimindeki idman kondisyon ve taktik ağırlıklı yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra ise pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 19.00'da yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

    1. 29.7.2018 12:51
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