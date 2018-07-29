Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman kondisyon ve taktik ağırlıklı yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra ise pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 19.00'da yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- 29.7.2018 12:51
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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