Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor.



Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

NACER CHADLİ KULÜBÜNE REST ÇEKTİ



Beşiktaş Nacer Chadli için gelecek hafta West Bromwich ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yöneticilerden Umut Güner, İngiliz kulübüyle masaya oturarak Belçikalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak.

NACER CHADLİ WEST BROMWICH'TEN AYRILMAK İSTİYOR



Siyah-Beyazlı yönetim bu görüşmeye hazırlanırken Chadli kulübüyle görüşerek ayrılmak istediğini bir kez daha söyledi. West Bromwich'in İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Chadli'nin Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve Siyah- Beyazlı takıma gitmek istediği belirlendi. Chadli'nin bu isteğinden sonra Beşiktaş'ın önü açılmış oldu. İngiliz kulübünün bu gelişmeden sonra Belçikalı futbolcunun kiralanmasına onay vermesi bekleniyor.

NACER CHADLİ ASLEN NERELİ! NACER CHADLİ KİMDİR?



