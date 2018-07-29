Beşiktaş'ta flaş gelişme! Nacer Chadli geliyor
Beşiktaş, transferde hareketli günler yaşıyor. Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak üzere.
Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
NACER CHADLİ KULÜBÜNE REST ÇEKTİ
Beşiktaş Nacer Chadli için gelecek hafta West Bromwich ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yöneticilerden Umut Güner, İngiliz kulübüyle masaya oturarak Belçikalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak.
NACER CHADLİ WEST BROMWICH'TEN AYRILMAK İSTİYOR
Siyah-Beyazlı yönetim bu görüşmeye hazırlanırken Chadli kulübüyle görüşerek ayrılmak istediğini bir kez daha söyledi. West Bromwich'in İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Chadli'nin Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve Siyah- Beyazlı takıma gitmek istediği belirlendi. Chadli'nin bu isteğinden sonra Beşiktaş'ın önü açılmış oldu. İngiliz kulübünün bu gelişmeden sonra Belçikalı futbolcunun kiralanmasına onay vermesi bekleniyor.
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- 28.7.2018 23:53
- Güncelleme: 29.7.2018 10:42
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
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