Beşiktaş'ta Nacer Cadli sesleri! Nacer Cadli kimdir?
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'ta flaş gelişme! geliyor

    Beşiktaş'ta flaş gelişme! Nacer Chadli geliyor

    , transferde hareketli günler yaşıyor. Umut Nayir ve Enzo Roco transferlerini arka arkaya açıklayan siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen 'yi kadrosuna katmak üzere.

    takımlarından 'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor.

    'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

    NACER CHADLİ KULÜBÜNE REST ÇEKTİ


    Nacer Chadli için gelecek hafta West Bromwich ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek. Yöneticilerden Umut Güner, İngiliz kulübüyle masaya oturarak Belçikalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak.

    NACER CHADLİ WEST BROMWICH'TEN AYRILMAK İSTİYOR


    Siyah-Beyazlı yönetim bu görüşmeye hazırlanırken Chadli kulübüyle görüşerek ayrılmak istediğini bir kez daha söyledi. West Bromwich'in İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Chadli'nin Beşiktaş'ın ilgisinden haberdar olduğu ve Siyah- Beyazlı takıma gitmek istediği belirlendi. Chadli'nin bu isteğinden sonra Beşiktaş'ın önü açılmış oldu. İngiliz kulübünün bu gelişmeden sonra Belçikalı futbolcunun kiralanmasına onay vermesi bekleniyor.

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    1. 28.7.2018 23:53
    2. Güncelleme: 29.7.2018 10:42
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