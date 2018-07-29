Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede, "Olacaksa Aboubakar olsun. Bizi ancak o sırtlar" görüşünün ağırlık kazandığı ve bunun üzerine yönetimin Kamerunlu golcü için tüm kozlarını oynamaya karar verdiği gelen bilgiler arasında.