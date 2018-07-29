Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği - Galeri - Fotomaç
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği

    Beşiktaş, Aboubakar için tüm kozlarını oynuyor. Oyuncuya İspanyol ekibi Sevilla'nın da talip olması üzerine yönetim elini çabuk tutarak bu işi bitirmeyi planlıyor. Yönetimin Porto'ya Kamerunlu futbolcu için cazip bir teklif sunacağı öğrenildi
    29 Temmuz 2018 Pazar, 02:13:02 Güncelleme: 02:13:08
    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
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    Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

    Beşiktaş forvet transferinde Aboubakar'dan başkasını düşünmüyor.

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
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    • 5
    Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

    Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede, "Olacaksa Aboubakar olsun. Bizi ancak o sırtlar" görüşünün ağırlık kazandığı ve bunun üzerine yönetimin Kamerunlu golcü için tüm kozlarını oynamaya karar verdiği gelen bilgiler arasında.

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
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    Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

    Orman bizzat devreye girdi

    Başkan Fikret Orman, Aboubakar için bizzat devreye girerken bu oyuncuya Sevilla'nın da talip olması keyifleri kaçırdı. İspanyol kulübü Kamerunlu yıldız için Sevilla'nın kapısını çalarken ilk teklifi yaptı.

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
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    Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

    Porto'ya yeni teklif yapılacak

    Porto, Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş Aboubakar'ı kaçırmamak için işi sıkı tutma kararı aldı. Başkan Orman ve yöneticilerden Umut Güner'in Porto'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

    Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
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    • 5
    Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

    Aboubakar Beşiktaş'ı istiyor

    Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istemesinin bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor.

    (Takvim)

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