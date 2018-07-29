Beşiktaşta Vincent Aboubakar paniği

Beşiktaş, Aboubakar için tüm kozlarını oynuyor. Oyuncuya İspanyol ekibi Sevilla'nın da talip olması üzerine yönetim elini çabuk tutarak bu işi bitirmeyi planlıyor. Yönetimin Porto'ya Kamerunlu futbolcu için cazip bir teklif sunacağı öğrenildi
29 Temmuz 2018 Pazar, 02:13:02
Güncelleme: 02:13:08
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
1
5
Beşiktaş forvet transferinde Aboubakar'dan başkasını düşünmüyor.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
2
5
Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş'le yaptığı görüşmede, "Olacaksa Aboubakar olsun. Bizi ancak o sırtlar" görüşünün ağırlık kazandığı ve bunun üzerine yönetimin Kamerunlu golcü için tüm kozlarını oynamaya karar verdiği gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
3
5
Orman bizzat devreye girdi
Başkan Fikret Orman, Aboubakar için bizzat devreye girerken bu oyuncuya Sevilla'nın da talip olması keyifleri kaçırdı. İspanyol kulübü Kamerunlu yıldız için Sevilla'nın kapısını çalarken ilk teklifi yaptı.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
4
5
Porto'ya yeni teklif yapılacak
Porto, Sevilla'nın teklifini değerlendirmeye alırken, Beşiktaş Aboubakar'ı kaçırmamak için işi sıkı tutma kararı aldı. Başkan Orman ve yöneticilerden Umut Güner'in Porto'ya yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar paniği
5
5
Aboubakar Beşiktaş'ı istiyor
Beşiktaş'ın yapacağı yeni teklifin ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak Aboubakar'ın Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istemesinin bu transferde Siyah-Beyazlı yönetimin en büyük artısı olarak gösteriliyor.