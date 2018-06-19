Şenol Güneş’in Layun pişmanlığı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’in Layun pişmanlığı

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>’in Layun pişmanlığı

    'nda 'nın 'yı yendiği maçta, Beşiktaş Teknik Direktörü 'in gözleri 'u takip etti.

    'nda 'nın 'yı yendiği maçta, Beşiktaş Teknik Direktörü 'in gözleri 'u takip etti. Sezon başında kendilerine teklif edilen sağ beki reddeden tecrübeli teknik adamın, bu konuda üzgün olduğu öğrenildi. Sevilla'daki yarım sezonluk kiralık anlaşması biten ve Porto'ya dönen Layun'la ilgili bu sezon herhangi bir şey yapılıp yapılamayacağı konusunda son karar yönetimin.

    1. 19.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’in Layun pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN