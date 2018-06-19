Dünya Kupası'nda Meksika'nın Almanya'yı yendiği maçta, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözleri Miguel Layun'u takip etti. Sezon başında kendilerine teklif edilen sağ beki reddeden tecrübeli teknik adamın, bu konuda üzgün olduğu öğrenildi. Sevilla'daki yarım sezonluk kiralık anlaşması biten ve Porto'ya dönen Layun'la ilgili bu sezon herhangi bir şey yapılıp yapılamayacağı konusunda son karar yönetimin.