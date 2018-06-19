Şenol Güneş’in Layun pişmanlığı
Dünya Kupası'nda Meksika'nın Almanya'yı yendiği maçta, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözleri Miguel Layun'u takip etti.
Dünya Kupası'nda Meksika'nın Almanya'yı yendiği maçta, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gözleri Miguel Layun'u takip etti. Sezon başında kendilerine teklif edilen sağ beki reddeden tecrübeli teknik adamın, bu konuda üzgün olduğu öğrenildi. Sevilla'daki yarım sezonluk kiralık anlaşması biten ve Porto'ya dönen Layun'la ilgili bu sezon herhangi bir şey yapılıp yapılamayacağı konusunda son karar yönetimin.
- 19.6.2018
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
-
Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
-
Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Şenol Güneş’in Layun pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.