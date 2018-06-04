Daniel Opare dönüyor
TEHDİTTEN GİTTİ
Kartal'ın gündemindeki Daniel Opare, Augsburg'da birçok sıkıntı yaşadı. Ganalı futbolcu, Leicester'ın 2.5 milyon euro'luk teklifini az bulduğu için reddettiği için teknik direktör Manuel Baum'un kapısını tekmeledi ve onu tehdit etti. Augsburg yönetimi, Opare'yi önce kadro dışı bıraktı ardından sözleşmesini fesh etti.
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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