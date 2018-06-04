Daniel Opare dönüyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    dönüyor

    Daniel Opare dönüyor
    , eski oyuncusu 'yi yine kadrosuna katıyor. Takımda 'ün alternatifi olmadığı için bu bölgede ve da görev yapmıştı. 'in "Sağ beke mutlaka takviye yapalım" raporu üzerine yönetim harekete geçti ve Opare ile görüşmelere başladı. Ganalı futbolcuyla pazarlıklar yıllık 750 bin euro üzerinden yürüyor.

    TEHDİTTEN GİTTİ
    'ın gündemindeki Daniel Opare, Augsburg'da birçok sıkıntı yaşadı. Ganalı futbolcu, Leicester'ın 2.5 milyon euro'luk teklifini az bulduğu için reddettiği için teknik direktör Manuel Baum'un kapısını tekmeledi ve onu tehdit etti. Augsburg yönetimi, Opare'yi önce kadro dışı bıraktı ardından sözleşmesini fesh etti.
    1. 4.6.2018
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