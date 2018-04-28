Gökhan Gönül çıkmazsa sağ bekte Atiba – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    çıkmazsa sağ bekte Atiba

    Gökhan Gönül çıkmazsa sağ bekte Atiba
    derbiye sağlam bir 11'le çıkmak istiyor. Caner'in sakatlanması ile Adriano'yu sol bekteki gerçek mevkine çekme kararı alan Güneş, sağ bekte ise daha önce de bu mevkiide oynattığı Atiba'yı denemeye başladı. 'ün sağlam olması durumunda tecrübeli oyuncuyu tercih edeceği, aksi durumda Atiba'nın oynayacağı öğrenildi.

    1. 28.4.2018
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