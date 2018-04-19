Beşiktaş için Marko Simic iddiası! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    için iddiası!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> için <a href="/index/marko-simic?id=b2b8da36-4b58-4b55-9d17-d0979c28d27b" class="" rel="tag">Marko Simic</a> iddiası!

    Bu sezon forvet hattından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

    1. 19.4.2018 13:33
    2. Güncelleme: 19.4.2018 13:37
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