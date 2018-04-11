Beşiktaş, Volkan Şen için nabız yokladı! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    , için nabız yokladı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/volkan-sen?id=027286bf-810a-47be-b51a-760916b43a07" class="" rel="tag">Volkan Şen</a> için nabız yokladı!

    Atiker Konyaspor'un deneyimli futbolcusu Volkan Şen hakkında gündemi sarsacak flaş bir gelişme yaşandı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:05
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