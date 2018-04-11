Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan Özyakup'u almak için ellerini ovuşturan Avrupa kulüplerine kötü haber.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 08:32
-
Tudor’dan Fatih Terim'e 4 puan fark
Toplam 2
Yorum
terim ne diyecek ? biz bastan demistik. reiekerinkin ve tudor hakkini yediniz. fenerde daumun yedi kac sezondur cikti gs den cikacak. allahin adaletini unutunu
-
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 8
Yorum
Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini. Başakşehir'le 5 puan fark ama fikstür vehakem avantajı nedeniyle sarı-lacivertlilerde herkes bu farkın rahatlıkla kapanabileceğini düşünüyor
-
Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Çok gençmiş,Aziz Başkan istemez.Şöyle 34-36 olsa ne ala.Yan pas ve geri pas yapmayı beceremezse Aykut Hoca istemez.Adamın işi çok zor.Olmaaz
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.