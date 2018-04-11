Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , 'un bonservisini belirledi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a>'un bonservisini belirledi

    Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Oğuzhan Özyakup'u almak için ellerini ovuşturan Avrupa kulüplerine kötü haber.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , 'un bonservisini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN