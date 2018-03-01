Orman'dan müjde

KULÜPLER Birliği, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman başkanlığında Türk futboluna nefes aldıracak yasalar konusunda çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Birlik Başkanı Orman, toplantı sonrasında şunları söyledi: "Amacımız bu sezonun sonuna kadar Kulüpler Birliği yasası, spor yasası ile 6222'de yapılacak düzenlemelerle birlikte futbolun marka değerini yükseltmeye yönelik tüm çalışmaların tamamlanması. Kulüpler Birliği Süper A.Ş için çalışıyoruz. Mutabakat sağladık. Bir sonraki toplantıya kadar yasa taslakları sonuca ulaşmış olacak. Bugünkü görüşmelerimizin ana konusu buydu. UEFA kuralları var. Futbol ailesiyle ilgili çok fazla müdahil olmaması gerekiyor. Bazı kararlar içsel olarak verilecek kararlar."

HÜKÜMET ÇOK KARARLI

"Süper Lig A.Ş. kanunlaştığında lisanslamalar ve kulüplerin finansal noktalarını düzeltmek için zaman planlaması ortaya çıkacak. Kulüpler Birliği nezdinde alınmış bir yönetim kurulu kararı olarak ortaya çıkacak. Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın süreçleri var. Mayısa kadar kanunları meclisten geçirmeye çalışıyorlar. Kulüpler olarak da bu süreçleri tamamlayacağız. Sonra da Spor Bakanımıza kendi geldiğimiz noktayı izah edeceğiz. Hükümetin bir kararlılığı var. Mayıs gibi çıkabilir."



KULÜPLER BORÇLARINI 10 YILA YAYACAK

AVRUPA'NIN en borçlu liglerinden biri Süper Lig. Süper Lig A.Ş.'yle birlikte Varlık Yapılandırma Şirketi ile kulüpler tüm borçlarını 10 yıl vadeyle yapılandırabilecek. Tüm ticari gelirleri bir arada toplanacak. Böylece Süper Lig'deki kulüplere daha ucuz maliyet ve uzun vadede finansman imkanı yaratılacak. Özel bankalara olan borçların üç devlet bankasına devredilmesi projesi de bu şirket vasıtasıyla gerçekleştirilecek.



'TEKNEYi YÜZDÜRMENiZ LAZIM'

Süper Lig A.Ş.'de tekneyi yüzdürmeniz ve finansal olarak götürmeniz lazım. Aksiyon planı var. Uzun vadeli bir plan olacak. Yapısal problemleri çözelim ve kanun koyucunun gücünü arkamıza alalım. Bütün yetkiler kanunen TFF'ye verilmiş durumda. Burası bir vakıf. Şirket değil. 2 tane personel var. Benim gibi, diğer başkanlar gibilerinin yapacağı bir şey değil. Biz kulüplerde yapıyoruz ama burada ayrı bir şey oluşacak. Biz de ne destek gerekiyorsa vereceğiz, gerekeni yapacağız."