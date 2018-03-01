Domagoj Vida’ya tam destek – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Domagoj Vida’ya tam destek

    Domagoj Vida’ya tam destek
    HIRVAT Futbol Federasyonu, Avrupa'da forma giyen futbolcuların haftalık performanslarını değerlendirdi. Siyah-beyazlıların stoperi için "Vida, ile ilk golünü attı ve derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışına yeniden katıldı" yorumu yapıldı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
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