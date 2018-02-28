Mehmetçik Vakfı’na ‘bağış çeki’ verildi! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Mehmetçik Vakfı’na ‘bağış çeki’ verildi!

    Mehmetçik Vakfı’na ‘bağış çeki’ verildi!
    , yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir şekilde mücadele eden Mehmetçiklerimize moral desteği sağlamak için; 20 Şubat Salı günü tüm 'deki Mağazaları cirosunun % 10'unu, ayrıca 1500 adet formayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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