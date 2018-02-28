Yıldızlar akın etti – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yıldızlar akın etti

    Yıldızlar akın etti
    ile Vodafone ortaklığında gerçekleştirilen "Geleceğin KaraKartalı" projesinin ilk durağı oldu. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Türk futboluna genç yeteneklerin yetiştirilmesi amaçlanan dijital izleme projesiyle, yeni yeteneklere fırsat eşitliği sağladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Proje kapsamında bugüne kadar bini aşkın video yüklendiğini ve videoların 450 bin kez izlendiğini de açıkladı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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