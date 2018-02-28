Kupa biletleri dün satışa çıktı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Kupa biletleri dün satışa çıktı

    Kupa biletleri dün satışa çıktı
    , yarı final karşılaşmasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri dün saat 11.00 itibariyle satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şöyle: Kategori (1-8) 150- 450 TL, VIP 800 TL, 1903
    Tribünü 800-900 TL. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada her taraftarın sadece '1 bilet' alabileceği ifade edildi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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