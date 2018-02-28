Özel konuk Mehmet Ali Uzun – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Özel konuk

    Özel konuk <a href="/index/mehmet-ali-uzun?id=56661f00-d7c8-43b6-9bab-d7671e2d242d" class="" rel="tag">Mehmet Ali Uzun</a>
    Beşiktaş, özel konuğu 'u Ümraniye'de ağırladı. Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay'ın yardımları ile Ümraniye'ye gelen ; teknik direktör ve futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi, takımın imzaladığı formayı aldı.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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